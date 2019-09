Castro på benken for AaFK

AaFK er inne i en periode med veldig tøft kampprogram. Det er under tre døgn siden de spilte 120 minutter cupkvartfinale. Det store spørsmålet er om tangotrøyene har klart å restituere og hente seg inn igjen etter den knallharde bataljen, som også endte med en sur cupexit for Viking.

Med tanke på bredden og kvaliteten i AaFK-mannskapet er det nok ikke veldig overraskende at trener Bohinen velger å rullere litt på laget. Det som kanskje er litt mer overraskende er at han hviler toppscorer Niklas Castro og kaptein Fredrik Carlsen. Det betyr blant annet at costaricaneren Wílmer Azofeifa får sin debut fra start. Også Peter Orry Larsen er tilbake i startelleveren, etter en lang periode med skadeavbrekk.