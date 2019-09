Solskjærs United videre med et nødskrik – slet stort mot lag fra nivå tre

MANCHESTER UNITED - ROCHDALE 1–1 (5–3 etter straffer)

Det lugger fortsatt for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Onsdag kveld måtte laget ut i straffesparkkonkurranse i ligacupens tredje runde mot Rochdale hjemme på Old Trafford.

Solskjær berget imidlertid med et nødskrik, og de røde gikk videre til fjerde runde med 5–3 i straffesparkkonkurransen. Stillingen etter ordinær tid var 1–1.

Rochdale ligger på 17.-plass i League One (engelsk nivå tre) etter ni spilte kamper i årets sesong.

Ole Gunnar Solskjær valgte å bruke Paul Pogba fra start på Old Trafford onsdag kveld. Den franske stjernespilleren har vært ute med skade de siste kampene. Med i startoppstillingen var også Aaron Wan-Bissaka, Phil Jones, Marcos Rojo, Fred, Jesse Lingard og stjerneskuddet Mason Greenwood.

James satte fart

Etter en tam innledning koblet etter hvert hjemmelaget grep om kampen.

Både Paul Pogba og Mason Greenwood kunne og burde gitt de røde ledelsen, men avslutningene var ikke gode nok. Nærmest var kanskje Pogba da han uhindret headet fra sju-åtte meter, men hodestøtet gikk over mål.

Manchester United hadde ballen klart mest de første 45 minuttene, men Rochdale holdt brukbart unna. Lagene gikk til pause på stillingen 0–0.

Den første store muligheten i 2. omgang var det bortelaget som sto for. Fra kort hold avsluttet Callum Camps, men Axel Tuanzebe reddet forsøket på streken.

Etter 60 minutters spill kom unggutten Daniel James inn for hjemmelaget. Han erstattet Tahith Chong. To minutter senere løp han gjennom på høyresiden før han la psningen til Greenwood. Rochdale-keeper Robert Sanchez reddet imidlertid skuddet fra sistnevnte.

Utlignet

Halvveis ut i omgangen kunne omsider de aller fleste på Old Trafford slippe jubelen løs. Jesse Lingard spilte ballen ut til Mason Greenwood.

Han fintet vekk en Rochdale-forsvarer, og avsluttet fra innenfor 16-meteren med venstrefoten ned i korthjørnet. Dermed 1–0 til Manchester United.

– Han er så rapp i avtrekkeren og veldig uforutsigbar, sa fotballkommentator Roar Stokke etter scoringen.

Jubelen stilnet kvarteret før slutt. 16 år gamle Luke Matheson sørget for balanse i regnskapet med sin scoring fra kort hold.

– Fantastisk angrepsfotball av bortelaget, utbrøt kommentator Stokke på Viasat.

Ti minutter før slutt var Mason Greenwood nær å bli tomålsscorer, men skuddet barberte stolpen.

Fire minutter på overtid dunket Andreas Pereira til fra 16 meters hold, men nok en gang sto målvakt Sanchez i veien for scoring.

Straffekonkurranse

Men det ble ikke flere scoringer i ordinær tid, og dermed måtte kampen avgjøres med straffesparkkonkurranse.

Der var hjemmelaget sterkest og vant 5–3. Juan Mata, Andreas Pereira, Fred, Mason Greenwood og Daniel James var alle sikre fra 11-metersmerket.

«Syndebukken» for Rochdale ble Jimmy Keohane, som brente sitt straffespark.

Flere Premier League-lag ute

Til sammen åtte Premier League-lag var i aksjon i ligacupens tredje runde onsdag kveld. Liverpool tok seg kontrollert videre etter 2–0-seier over League One-laget Milton Keynes Dons. James Milner og Ki-Jana Hoever sto for scoringene.

Like bra gikk det ikke for tre andre Premier League-lag. Bournemouth tapte 0–2 for Burton, uten Joshua King i troppen. Kampen ble for øvrig forsinket med en halv time da flomlyset sviktet flere ganger.

Sheffield United tapte 0–1 mot Sunderland, mens West Ham gikk på en skikkelig smell mot Oxford United og tapte hele 0–4.

Alle resultatene onsdag kveld:

Burton – Bournemouth 2–0

Sheffield United – Sunderland 0–1

Brighton – Aston Villa 1–3

Chelsea – Grimsby 7–1

Milton Keynes Dons – Liverpool 0–2

Oxford United – West Ham 4–0

Wolverhampton – Reading 1–1 (5–3 på straffer)

Manchester United – Rochdale 1–1 (5–3 på straffer)

Fjerde runde

Trekningen i fjerde runde i ligacupen ble unnagjort sent onsdag kveld, og det er et par storoppgjør i vente.

Her er hele trekningen:

Chelsea – Manchester United

Everton – Watford

Liverpool – Arsenal

Manchester City – Southampton

Aston Villa – Wolverhampton

Crawley Town – Colchester

Oxford – Sunderland

Burton – Leicester