Bøe-bloggen: «Kan vi håpe på at koden knekkes mot Lillestrøm, gutter?»

Da har Viking-gjengen fått brynt seg litt på grasmatter i distriktet de siste ukene. De nødvendige grepene for å plukke kjærkomne bortepoeng er tenkt ut og har blitt jobbet hardt med.

Resultatene på to «testing av underlag»-kamper betyr fint lite. Jeg har ikke kunnet følge treningskampene, men tilbakemeldingene er at det har blitt bedre og bedre. Og takk for det. Kan vi håpe på at koden knekkes mot Lillestrøm, gutter? Kan vi snart utbasunere ENDELIG? Det hadde gitt et graselskende blått hjerte sjelefred. Jeg er drittlei på å bruke energi på dette fantastiske underlaget.