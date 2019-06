Bryne tapte målfest mot Nardo

NARDO – BRYNE 3–2

Det startet bra for Jærbuene, som etter en innøvet cornervariant fikk straffespark allerede før fem minutter var passert. Bjarne Damsgård Langeland fikk to forsøk fra ellevemeteren, og etter at den første ble mesterlig reddet av Nardo-keeperen, satte Langeland forsøk nummer to kontant midt i mål. Kapteinens andre scoring denne sesongen.

Fakta: Kampfakta Nardo – Bryne 3–2 (3–1) PostNord-ligaen avd. 1 Nissekollen kunstgress Mål: 0–1 Bjarne Damsgård Langeland (6), 1–1 Jarl Magnus Ernstsen Knutsen (22), 2–1 Vebjørn Walnum Vinje (36), 3–1 Ole Christian Hammerfjell Sæter (45), 3–2 Vetle Lunde Myhre (69) Gule kort: Andreas Ueland, Sander Birhanu Ystanes, Andreas Dybevik, Andreas Jacobsen, Bryne Dommer: Mohammad Hafezi (Vardal IF) Brynes lag (4-3-3): Igor Spiridonov – Pål Fjelde, Andreas Jacobsen, Andreas Ueland, Rune Pedersen Bore (Petter Havsgård Martinsen 57) – Sander Birhanu Ystanes, Bjarne Damsgård Langeland, Andreas Dybevik (Erik Rosland 70) – Robert Undheim, Omar Fonstad el Ghaouti, Tor Andre Skimmeland Aasheim (Vetle Lunde Myhre 46) X

Nardo skulle ikke bruke lang tid på å slå tilbake, og fikk utligningen etter 22 minutter. Jarl Magnus Ernstsen Knutsen vendte bort et par Bryne-spillere før han skrudde ballen i det lengste hjørnet.

Etter utligningen tok Nardo betydelig mer over kampen. Etter 35 minutter stoppet Andreas Ueland et angrep med hånden, og Nardo fikk et soleklart frispark. På vakkert vis skrudde Vebjørn Walnum Vinje ballen rundt muren og ned i hjørnet, og trondheimslaget hadde med det snudd ballen. Tre minutter på overtid av første omgang kom også 3-1, da Ole Christian Hammerfjell Sæter headet ballen forbi Igor Spiridonov.

Etter hvilen presset Bryne på for en redusering, og fikk også dette etter 69 minutter. Robert Undheim sendte et innlegg inn feltet der innbytter Vetle Lunde Myhre akkurat fikk en liten berøring på ballen før den gikk mål.

Begge lag hadde noen brukbare målsjanser mot slutten av kampen, men flere mål ble det ikke. Dermed gikk Bryne på sitt tredje tap for sesongen og forblir på ni poeng etter åtte kamper.