Ekspert tror AaFK er usikre på Bohinen: – Han hadde fått ny kontrakt nå om de var sikre

– Hvilken retning de ønsker å gå videre i? Det handler ikke bare om hva som skal skje ut dette året, der det viktigste er å rykke opp, men også hva de ønsker i de kommende sesongene. Hvis de er usikre på Bohinens spillestil, så synes jeg det blir litt rart. De visste vel hva de fikk da de hentet han, og resultatene er det ikke noe å si på i år, sier Eurosport-ekspert Roger Risholt til Sunnmørsposten.

I forrige uke sa styreleder Jan Petter Hagen på et åpent måte i klubben at det var dialog mellom styret og Bohinen. Risholt mener AaFK allerede har sendt et tydelig signal med at de ikke har forlenget kontrakten.