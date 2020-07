Stortalent blir lagkamerat med Haaland i Dortmund

Det engelske stortalentet Jude Bellingham har signert for Borussia Dortmund. 17-åringen blir dermed lagkamerat med Erling Braut Haaland.

Birminghams Jude Bellingham i aksjon mot West Bromwich i juni. ANDREW BOYERS / X03813

NTB

20. juli 2020 11:54 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

Bellingham, som kommer fra Birmingham, har blitt koblet til flere toppklubber, blant dem Manchester United.

Nå er det altså klart at han gjør det samme som Haaland og velger Dortmund foran United.

– Jeg er veldig begeistret over å ha signert for en av Europas største klubber. Den retningen de har og måten de hjelper unge spillere i utviklingen gjorde det valget lett både for meg og for min familie, sier Bellingham.

Han følger også i fotsporene til Dortmunds engelske stjernespiller Jadon Sancho, som valgte å forlate engelsk fotball for å søke lykken i Tyskland. Det har for alvor betalt seg for lynvingen som i likhet med Bellingham har blitt ryktet til Solskjærs United.

Les også Lagerbäck om Haalands gjennombrudd: – Helt unikt. Du må gå tilbake til Messi.

Erling Braut Haaland får et nytt stortalent som lagkamerat kommende sesong. Jude Bellingham har signert for Borussia Dortmund. Martin Meissner / AP / NTB scanpix

– Enormt potensial

Bellingham har spilt 40 kamper for Birmingham i inneværende sesong og den sentrale midtbanespilleren har notert seg for fire mål og tre assists.

– Han har et enormt potensial. Det vil vi, sammen med han, fortsette å utvikle de kommende årene, sier sportsdirektør Michael Zorc.

– Jude kommer til å styrke førstelaget umiddelbart, men vi vil gi han den tiden han trenger for å tilvenne nivået.

Engelskmannen vil starte treningene med sitt nye lag 30. juli.

Klubben oppgir ikke hvor lang avtalen med Bellingham er, men skriver at han har signert en langtidskontrakt.