Den tidligere Molde-kapteinens dramatiske uker i Frankrike: Satt alene hjemme og fikk mat levert på døra

Den tidligere Molde-kapteinen signerte for Toulouse i desember. Overfor Rbnett bekrefter han at det var en spesiell atmosfære i landet da koronautbruddet spredte seg.

– En dag fikk vi bare beskjed om at det var slutt på fotballen inntil videre. Jeg dro hjem til huset mitt og ble der i to uker. Det var forbudt å forlate hjemmet, og jeg måtte fylle ut et skjema på fransk for å få lov til å gå på butikken. Det sleit jeg litt med, så jeg satt bare hjemme. Jeg ringte til Uber som kom og leverte mat på døra, forteller Gabrielsen.