Trolig ingen aldersbestemt fotball før til høsten

KRISTIANSAND: – Det er jo nå full stopp til 15. juni. Fotballen følger skoleferien, og det betyr at det spøker for seriespill før sommeren, sier Yngvar Håkonsen, daglig leder i Agder Fotballkrets.

Fotballsesongen for de yngste skulle akkurat nå vært på sitt mest hektiske. I stedet er det fullstendig stillstand etter anbefaling fra helsemyndighetene. All aktivitet er stanset frem til 15. juni. Det betyr at cirka 1300 lag og 23.000 aktive spillere i trolig må vente til over sommerferien før de kan trekke på seg sitt lags drakt og konkurrere.

Kretsen har permittert ansatte

I Rogaland har de vedtatt å utsette seriespill til etter sommerferien. Der gjennomføres det enkelt serie for ungdomsfotballen, mens 6–12 åringer går rett inn i seriespill. Mye tyder på at det samme skjer i Agder.

– Vi jobber med mulige måter å løse det på. Ett er å bruke det opprinnelige oppsettet og starte der vi har kommet i terminlisten. Ett annet er å ha halv serie, der lagene bare møtes en gang, sier Håkonsen, som synes det er trist at aktiviteten ligger brakk. Det betyr også at det er permitteringer i Agder Fotballkrets.

Alle som jobber med spiller-, trener- eller klubbutvikling er permittert.

– Det er selvfølgelig ikke noe hyggelig. Og det er trist at all aktivitet er stoppet opp. Særlig trist for dem som kanskje ikke har det så bra hjemme og har fotballen som et friminutt, sier Håkonsen.