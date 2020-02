– Da jeg begynte, tenkte jeg at det kanskje fantes en sjanse. Og om det stemte, var det nå. Ellers kom det ikke til å skje.

Mikael Dorsin forteller om jobben med å sikre Rosenborg signaturen til Per Ciljan Skjelbred, ni år etter at en av Trondheims desidert største fotballprofiler forlot Lerkendal til fordel for en tilværelse i den tyske bundesligaen.