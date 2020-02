Ødegaard og Sociedads derbykamp utsatt

Det bekrefter det spanske fotballforbundet (REF) på sin hjemmeside. Eibar og Real Sociedad bekrefter også utsettelsen.

Grunnen til utsettelsen skal være at et søppeldeponi i Zaldibar har tatt fyr, noe som har ført til forurensing. Byen Zaldibar ligger omtrent ti kilometer vest for Eibar. Det skal være høye mengder dioksin i luften.

Ifølge den spanske avisen El Dario Vasco skal mengden av det giftige stoffet dioksin i luften være 40 til 50 ganger høyere enn normalt i luftområdet. På grunn av dette skal ingen utendørssport avholdes i det baskiske området, etter anbefaling fra helsedepartementet i landet.

Ifølge Helsedepartementet skal det ikke være farlig å bli utsatt for luften i korte perioder, men det kan være farlig over en lengre periode. På bakgrunn av dette ønsker den baskiske regjeringen ikke å ta noen sjanser.

Søppelplassen i Zaldibar har stått i brann helt siden torsdag forrige uke. Ifølge El Dario Vasco sier teknikere på stedet at «det er snakk om dager, ikke timer» når det gjelder slukking av brannen.

Baskerderbyet mellom Eibar og Martin Ødegaards Real Sociedad skulle vært spilt søndag klokken 16.00 på Municipal de Ipurúa.

De to klubbene har nå frem til tirsdag 18. februar til å finne et nytt kamptidspunkt når kampen kan avholdes.

Før helgens La Liga-runde lå Real Sociedad på sjetteplass i den spanske toppdivisjonen. Neste kamp for Real Sociedad er hjemme mot Valencia lørdag om en uke.

Eibar ligger på sin side på 16.-plass på tabellen, fire poeng over nedrykksstreken. Eibars neste kamp er mot Barcelona lørdag om en uke.