For tre måneder siden mistet TIL-spilleren en av sine nærmeste støttespillere til kreft. Det gjorde EM-feiringen ekstra spesiell.

Den 28 år gamle TIL-backen spilte hele kampen da Finland vant 3–0 hjemme mot Liechtenstein og dermed kvalifiserte seg til EM for første gang i nasjonens historie.

– Jeg har vunnet to seriemesterskap og én cupfinale i mine to år i HJK (Helsinki), men det kommer ikke i nærheten av det vi har gjort nå. Det er karrierenes desidert største øyeblikk. Vi har gjort hele landet stolt og det er mye større enn å oppnå noe med en klubb. Det betyr så mye for så mange mennesker. Folk som har hatt kreft har sendt beskjeder om at det var håpet om at vi skulle klare dette som holdt dem gående. Det siste året har vært litt av en reise, og å gi noe til så mange mennesker som har slitt, det betyr mye, sier Juha Pirinen til iTromsø på telefon fra Athen, dagen etter Finland tapte 1–2 mot Hellas, et resultat som ikke hadde noe å si.