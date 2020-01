Har fått igjen fotballgleden etter Start-nedturen. Nå skal han møte gamle lagkamerater

– Jeg husker jeg var ganske liten. Jeg spilte mot Jesper Mathisen og han var ganske stor. Jeg fikk meg en god takling der, husker jeg.

Lasse Sigurdsen mimrer tilbake til 2015. Til sist gang et samlet sørlandslag møtte Start og han var med som spiss for laget som tapte klart mot Start.

Siden den gang har Sigurdsen selv vært Start-spiller i flere år, fram til han ble sendt på et utlån til moderklubben Fløy som senere ble gjort permanent.

Med på Sørlandslaget

Nå skal han igjen møte Sørlandets fotballflaggskip. Lasse Sigurdsen og Johan Naglestad fra Fløy tar to av plassene i troppen som møter Start fredag. Det betyr at vi nå er oppe i femten spillere.

Fakta: Sørlandslaget troppen Keepere Christoffer Braastrup Andersen (Vindbjart)

Andreas Olsvoll (Fløy) Forsvarere: Sondre Nordhagen (Vindbjart)

Olav Hovstad (Express)

Mathias Laudal (MK)

Peter Reinardsen (klubbløs, spilte for Jerv i 2019)

Sondre R. Kristiansen (Express)

Johan Naglestad (Fløy) Midtbane Henrik Andersen (kontraktsløs, spilte for Fløy i 2019)

Simen Aanensen (Vindbjart)

Conrad Wallem (Arendal)

Vegard Landaas (MK) Angrep Emil Grønn Pedersen (Vindbjart)

Joacim Holtan (MK)

Lasse Sigurdsen (Fløy)

De siste fire kan du være med på å bestemme. Fram til onsdag klokka 12 kan du stemme fram dine favoritter fra en liste på 12 personer.

Sørlandslaget er ofte sjansen for unge spillere å vise seg fram. Men for mange er Lasse Sigurdsen langt fra ukjent. Han ble ansett som et stort talent da Start plukket han opp foran 2015-sesongen. På tre sesonger ble det 16 kamper og ett mål i Eliteserien.

– Føltes som en nedtur

I 2018 ble det hentet inn flust med nye spillere og det var ikke lenger plass til Sigurdsen.

– Det første året etter Start føltes som en nedtur. Det var kjipt å få den beskjeden, men sånn er det bare. Da gikk jeg til Fløy som jo er klubben i mitt hjerte, sier Sigurdsen.

Han forteller at han mistet noe av fotballgleden og den første sesongen i Fløy ble ikke all verden for Sigurdsen. Men i fjor snudde det.

16 mål på 26 kamper i 3. divisjon i 2019 gjorde godt for spissen. Plutselig var det gøy å spille fotball igjen.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Ser veldig bra ut

– Det betydde mye. Det var en stor sesong for meg personlig og for Fløy som klubb. Jeg fikk igjen motivasjon og glede. Nå føler jeg meg som en mye bedre spiller, sier Sigurdsen.

Nikola Trajkovic er treneren som har vært med på å få tilbake fotballgleden hos den hurtige spilleren fra Flekkerøy.

– Lasse er en kvalitetsspiller. Noen ganger kan det være vanskelig for spillere å ta to steg ned, men det kan også være en god mulighet. For Lasse var det største problemet at han hadde mistet en del av selvtilliten sin. Men nå ser det veldig bra ut og han blir veldig viktig for oss denne sesongen, sier Fløy-treneren.

Trajkovic har i tillegg til Sigurdsen og Naglestad også med Henrik Andersen og Andreas Olsvoll fra egne rekker i troppen til Sørlandslaget.

Slik så det ut sist Lasse Sigurdsen og Sørlandslaget møtte Start:

Har fortsatt ambisjoner

Han tror Lasse Sigurdsen kan være en av dem som tar steget til toppfotballen igjen.

– Han har potensial til å spille på øverste nivå. Men han må tro på det selv. For oss blir han en av de fire-fem viktigste spillerne denne sesongen, sier Trajkovic foran returen til 2. divisjon.

Men først venter altså Sørlandslaget for Lasse Sigurdsen. Mot gamleklubben Start.

– Jeg har ikke sluttet å satse. Nå spiller jeg i Fløy og så får vi se hva som skjer. Men jeg har ikke lagt ned ambisjonene, sier Sigurdsen, som gleder seg til å møte gamle lagkamerater.