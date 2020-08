Har igjen tre kamper som RBK-sjef: Dette sier han om Hareide

Trond Henriksen innrømmer at han «hele veien» visste at Åge Hareide var mannen han vikarierte for.

– Vi gleder oss til at Åge blir ny Rosenborg-trener. Vi tror han kan lede oss tilbake til toppen av norsk fotball, sier Trond Henriksen.