Dette sier AaFK-kjennerne om Nilsen-ansettelsen: – Får statue om han klarer det

Tidligere AaFK-spillere og lokale fotballeksperter er positive til ansettelsen av Lars Arne Nilsen.

25. aug. 2020 14:10 Sist oppdatert nå nettopp

Nilsen presenteres som ny AaFK-trener på en pressekonferanse klokken 14.30 tirsdag. Han tar over jobben fra Lars Bohinen og står over for en tøff oppgave.

Etter 15 seriekamper ligger AaFK sist med sju poeng og 46 baklengsmål, et snitt på over tre mål per kamp. Det er sju poeng opp til kvalifiseringsplass og ni poeng opp til trygg plass. AaFK-kjennere er positive til Nilsen i AaFK, men tror det skal holde hardt å redde plassen i eliteserien.