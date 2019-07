Adressa sender Rosenborgs avgjørende kamp mot BATE direkte

Adresseavisen gir abonnentene all spenningen fra Lerkendal i kveld når Rosenborg må slå hviterussiske BATE for å holde liv i drømmen om Mesterligaen.

Avspark er klokka 19.

Da lagene møttes i Borisov for en uke siden, vant hjemmelaget 2–1. Men Anders Konradsens viktige bortemål for Rosenborg gir Eirik Hornelands lag et godt utgangspunkt i Trondheim i kveld.

Over 11.000 solgte billetter

Alt ligger til rette for en real fotballfest i et sommervarmt Trondheim.

I formiddag var det solgt over 11.000 billetter, men daglig leder Tove Moe Dyrhaug håper 15.000 tilskuere vil ta turen til trøndernes fotballstorstue.

Christine Schefte

Reporter Roy Tommy Braathen får besøk av flere interessante gjester før avspark. Sendingen fra Lerkendal starter klokka 18.15.

I pausen og etter kampen vil du få reaksjoner fra indre bane.

Sagbakken og Skammelsrud

TV-produksjonen av kampen er et samarbeid mellom TV 2 og Adresseavisen.

Ole K. Sagbakken og RBK-legende Bent Skammelsrud kommenterer kampen for Adresseavisens abonnenter.

Hvis Rosenborg vinner kveldens kamp, venter svensk eller slovensk motstand i den tredje kvalifiseringsrunden. Nesten motstander er nemlig vinneren av kampen mellom AIK og Maribor.

Adresseavisen har ikke TV-rettighetene hvis Rosenborg tar seg videre i Mesterliga-kvalifiseringen.

– Vi kommer som vanlig til å ha full kampdekning med chat, livestudio og reportasjer, sier nyhetsredaktør Frode N. Børfjord.

Taper Rosenborg, så går turen til Bosnias hovedstad Sarajevo. Da vil det handle om retten til å spille i Europaligaen.

Adresseavisen har, i samarbeid med TV 2, kjøpt TV-rettighetene til den første hjemmekampen i et eventuelt Europaliga-spill.