Derfor valgte stortalentet Molde

MOLDE: Lørdag kveld ble Tobias Christensen presentert som Molde-spiller. Den ettertraktede unggutten har skrevet under en treårskontrakt med MFK, og kommer fra OBOS-klubben Start. Christensen var i Molde i forrige uke for å signere avtalen, men 19-åringen var ikke til stede da A-laget trente på Lubbenes mandag, men slutter seg til resten av troppen tirsdag.

Han er heller ikke aktuell til bortekampen mot Aris Thessaloniki torsdag, ettersom det ikke er mulig å registrere spillere mellom den første og den andre kampen i et dobbeltoppgjør i kvalifiseringsrundene. Dermed er det grunn til å tro at Christensen er med når Erling Moes menn setter kursen mot Trondheim og Ranheimsfjæra søndag.

I et intervju med Fædrelandsvennen, avisa som følger Start tettest, snakker Christensen om hvorfor han har valgt MFK som sitt neste stoppested i fotballkarrieren. Der er han veldig tydelig på at overgangen ikke handler om penger, men om MFKs vilje og evne til å utvikle unge talenter til å ta det neste steget.

– Jeg tror Molde er et sted hvor jeg kan utvikle meg som spiller. De har vist at de er gode på å utvikle unge spillere, og jeg følte meg veldig ønsket, sier Tobias Christensen til Fædrelandsvennen.

– En god prosess

Etter det Fædrelandsvennen erfarer betaler Molde fire millioner kroner for midtbanespilleren, som hadde ett år igjen av kontrakten med sørlendingene.

– Jeg har vært tydelig hele veien på at dette er noe jeg har ønsket. Start har ønsket å beholde meg og vært tydelig på det, og så har jeg vært tydelig tilbake på at jeg ønsker noe nytt. Det løste seg veldig fint, og det har vært en god prosess, sier Christensen, som også avslører at det var andre klubber på banen, men at det kun var MFK som var alternativet for ham.

Blant Start-supporterne har det blitt mange delte meninger rundt overgangen, og i forum og sosiale medier har det blitt antydninger til at Christensen kun gjør dette for pengene. De påstandene fnyser han bare av.

– Da må man se på måten det spilles fotball på i Molde. Hvis folk ikke skjønner det, er ikke det noe jeg bryr meg om. Jeg kunne sikkert fått høyere lønninger andre steder, så dette handler ikke om penger, sier den offensive midtbanespilleren.

– Jeg kommer til et lag med mange gode spillere. Det blir fint å lære av dem og se disse spillerne hver eneste dag på feltet, sier Christensen videre.

– En vi har jaktet lenge

Erling Moe sier til Romsdals Budstikke at Tobias Christensen er en spiller de har fulgt over lengre tid, og at overgangen nå er midt i blinken for begge parter.

– Vi har hatt han i kikkerten lenge, og føler at det er en type som passer inn her hos oss. Både som type og som spiller. Tobias er veldig seriøs, liker å trene mye og har gode ferdigheter. Han er i den riktige alderen, så dette kommer til å bli bra, sier Moe etter mandagens treningsøkt på Lubbenes.

Christensen er en spillertype som trives best i mellomrommet, bak spissen. Det er en posisjon som Magnus Wolff Eikrem har lagt beslag på i all overskuelig fremtid i Molde. Hvilken rolle Christensen kommer til å spille i MFK, mener Moe det fremdeles er litt tidlig å si noe om.

– Nå må han først komme hit, så ser jeg for meg at det kommer til å bli veldig mye likt som den rollen han har hatt i Start. Tobias er en mellomromsspiller som passer fint inn her. Han kommer til å supplere den gjengen vi allerede har her, både på fotballbanen og i alderssammensetninga i troppen.

Hovedtreneren er sikker på at Christensen vil ta steget fra toppen av OBOS-ligaen til toppen av Eliteserien på strak arm.

– Tobias har spilt i Eliteserien før, så vi vet at han har toppnivået inne. Det kommer ikke til å bli noen utfordring. Det vi skal tenke på er at han skal utvikle seg videre og bli enda bedre. Det er det fine forhold til her, sier Erling Moe.