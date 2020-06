Eliteserie direkte: Børven scoret igjen i Odds målshow

En strålende kamp av Odd, som altså vinner hele 5-0 på bortebane i Kristiansand. To mål av Torgeir Børven, som nå har scoret seks mål denne sesongen og er Eliteseriens toppscorer.

Odd med et herlig angrep. Lauritsen prøver å finne Bustgaard Larsen, men pasningen blir akkurat litt for hard og går inn til Wichne.

Lagt til to minutter.

God sjanse for Lauritsen. Kommer seg fri inne i boksen, men vinkelen blir litt spiss, og skuddet går utenfor.

Første kamp i Eliteserien for Mæland.

Hva holder dere på med Start? Risa legger inn, og Wichne kommer ut. Han får bare en slått den to meter unna, istedenfor at Daland kunne headet den kraftfullt unna. Utboksingen lander på hodet til Lauritsen, som enkelt setter den over Wichne og i mål.

Mål for Odd!

Denne gangen får Start klarert. Kitolano får et frispark mot seg etter en tøff duell.

Lauritsen stusser mot Kachi. Start får den ut til et hjørnespark.

Start gjorde et bytte rett før hjørnesparket.

Mål for Odd!

Odd kombinerer fint og Birk Risa kommer fri på kanten. Innlegget blir klarert ut til et hjørnespark.

Børven setter den høyt. Wichne er etter den, men klarer ikke å stoppe skuddet fra Eliteseriens toppscorer. Børvens femte mål for sesongen.

Espen Ruud slår inn en corner. Wichne bokser den ut, og ballen ender opp hos Børven på ti meter. Han skyter via hånda til en Start-forsvarer.

Her får de en mulighet til.

45 + 2′ DEL