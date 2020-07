Fem snakkiser etter TIL-seieren: «Sørget for at Kongsvinger så ut som Valakaris TIL i 2019»

Vi gir deg fem av temaene det snakkes om etter mandagens TIL-kamp.

KONGSVINGER-TIL 0–2

1) Azemi-effekten

67 minutter ut i kampen gikk Fitim Azemi av banen. «Gutan» ledet 2–0, og kampen var i praksis over. Det kunne han gjøre vel vitende om at han har betalt av det første avdraget til Rune Madsen og Trond Mohn/Kjell Kolbeinsen som la pengene på bordet slik at Azemi på ny kunne bli TIL-spillere for et par uker siden.

Det har åpenbart vært stilt store krav og forventninger til 28-åringen fra Østlandet. Etter at han framsto som en målscorer for TIL i fjor høst var det mange som ønsket han med videre etter at Runar Espejord ble solgt. I stedet tok det et halvt år før Azemi, via et opphold i Stabæk, ble TIL-klar på ny.

En halvtime ut i kampen mot Kongsvinger gjorde Eric Kitolano en meget god jobb med å vinne igjen ballen. Pasningen hans gjennom til Azemi var klasse, den kalde avslutningen til 1–0 likeså.

2) Ødela myten om den trauste islendingen

Da Adam Ørn Arnason møtte lagkameratene sine en av de siste dagene på treningsleiren i spanske Marbella i slutten av februar var det få som egentlig brydde seg så voldsomt.

Islendinger er spillere du kan stole på, men som sjelden stikker seg så voldsomt ut. Etter et par treninger og en kamp framsto Arnason inn i stereotypen, og fikk kontrakt med TIL.

Så kom korona, trenerskifte og en ny oppkjøring. Med Arnason som en trofast veddeløpshest på høyrekanten. Derfor var det som skjedde i det 34. minutt mandag kveld ganske så overraskende.

TIL hadde akkurat tatt ledelsen 1–0, og fortsatte presset. Kitolano klemte til fra 16-meteren, og ballen traff tverrliggeren. Den falt etterhvert ned til Lars Sætra på høyresiden av straffefeltet. Han ga en kort pasning til venstre for seg. Der ventet Arnason som klinket ballen ekstremt utagbart i nettaket over den svimle Kongsvinger-keeperen som neppe skjønte hva som traff han.

Artig for Arnason, og oss andre som fikk oss en overraskelse.

3) Hvorfor er akkurat disse kampene er så viktig å vinne

Ser du på TILs seks første kamper har de fire hjemmekamper og to bortekamper. Bortekampene mot antatt vanskelig motstand i Kongsvinger og Ranheim var på forhånd sett på som de to kampene der TIL kunne tape poeng.

Når TIL på en ganske enkel måte skyfler unna Kongsvinger på bortebane, forteller dette at laget etter relativt kort tid har kommet langt med ferske Gaute Helstrup som sjef.

Poengtap mot antatte konkurrenter om opprykk betyr mye når fasiten skal telles opp sent i høst.

FRUSTRERTE: Kongsvinger-spillerne i rødt ble mer og mer irritert på TIL-spillerne i svart utover i kampen. Fredrik Hagen

4) TIL-presset sørget for at Kongsvinger så ut som TIL i 2019

Antydningene til at «nye TIL», som vi kan kalle Gaute Helstrups for dagen svartkledde spillere, gikk i strupen på motstanderen så vi tidlig. Litt uvant. For spesielt i fjor var det sjelden vi så at TIL gikk i strupen på motstanderen med høyt press, og lyktes.

Men det er tydelig melodien i måten de har tenkt å framstå på. 1–0 kom etter godt press av Fitim Azemi, en gjenvinning av Eric Kitolano, og en pasning tilbake til nevnte Azemi.

Ettersom kampen skred fram virket det «alltid» som Kongsvinger-spillerne var omringet av flere TIL-spillere. Noe som igjen ga feilpasninger.

Det var unektelig spesielt å se TIL kjøre et høyt press, og faktisk lykkes med det. Kongsvinger, med en finsk trener, forsøkte periodevis å spille seg ut, litt som TIL gjorde uten særlig hell hele forrige sesong. Kanskje TIL-spillerne fra i 2019 kan kjenne seg igjen i den følelsen Kongsvinger-spillerne sitter igjen med etter denne opplevelsen?

5) 1.-divisjon er en kaosliga

Resultatene fra de første to serierundene i 1.-divisjon er ikke til å bli klok på. Litt som varslet fra «eksperter». Alle kan tydeligvis slå alle, og når et lag som Ull/Kisa kan gå fra å vinne 4–0 på en fredag til å tape 1–6 mandagen etter, sier det sitt.

TIL vil garantert rammes av det samme, og Gaute Helstrups utfordring vil være å få det til å skje sjeldnest mulig.

Tabellen er uinteressant etter to runder, og også Eliteserien har blitt rammet av merkelige resultater. I lys av det er TILs to første kamper resultatmessig imponerende.

