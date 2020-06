Det bekrefter forbundet, USSF, overfor Sky Sports.

USSF skal tirsdag holde en videokonferanse der temaet diskuteres. Det kan ende med avstemning der eller på fredagens styremøte.

USAs fotballforbund innførte i 2017 en lov som sier at alle spillere og lagmedlemmer skal «stå respektfullt når nasjonalsangen spilles på ethvert arrangement der forbundet er representert». Det skjedde i kjølvannet av at NFL-stjernen Colin Kaepernick i 2016 demonstrerte mot rasediskriminering og politivold ved å gå ned på ett kne hver gan nasjonalsangen ble spilt.

Samtidig viste den amerikanske fotballstjernen Megan Rapinoe sin støtte til Kaepernick ved å gjøre det samme i forkant av en landskamp.

Temaet har havnet på dagsorden igjen etter afroamerikaneren George Floyd ble drept av politiet i Minnesota. Mandag kveld kom det amerikanske fotballandslagets spillerforening (USWNTPA) med et krav om at fotballforbundet fjerner loven som ble innført i 2017.

– Forbundet bør umiddelbart trekke tilbake sin «nasjonalsang-politikk», publisere en uttalelse der det innrømmer at forbudet var feil da det ble innført og komme med en beklagelse til våre svarte spillere og supportere.

– Videre mener vi at forbundet burde framlegge sine planer for hvordan det vi støtte bevegelsen som det prøvde å stilne for fire år siden, skriver spillerforeningen.