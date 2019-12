- Jeg opplever det ikke som at jeg utfordrer Ivar Koteng. Det er ikke en problemstilling for meg. Jeg har stor respekt for jobben han og RBK-styret har gjort, sier Ståle Gjersvold.

Mandag bekreftet Koteng at valgkomiteen i Rosenborg ikke har innstilt ham til en ny periode som styreleder i klubben.