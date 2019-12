Når det har stormet rundt RBK, har sjefen svart med å invitere kritikerne på kaffe. Bare noen få har våget å møte opp.

– Engasjement er bra, men ikke når det er usaklig. Sportslig leder, hovedtrener og styreleder får mye mer enn meg, men også jeg får dritt på SMS og mail. Jeg prøver å svare på en del, og har invitert noen til en kaffe på Brakka. Det er ikke så mange som har turt å møte opp, men noen har kommet, og jeg har fått en bra dialog med flere. Det tror jeg er viktig, og det tar jeg meg tid til. Om det er hundre som er veldig negative til oss på sosiale medier så gjenspeiler ikke det virkeligheten. Og tonen er blitt mye tøffere. Det gjelds ikke bare for RBK, men i samfunnet generelt, sier Tove Moe Dyrhaug.

Rosenborgs daglige leder tar imot Adresseavisen hjemme på Rasmustrøa, omtrent rett over veien for Tydal kirke. Klemt inn i juleforberedelsene, mellom hjemmelagde elgkarbonader sammen med mannen Ole Ingebrigt og «syklubb» med venninnegjengen, har hun satt av tid til en førjulsprat. Naturlige tema er all turbulensen i og rundt klubben i 2019 – og den forestående julefeiringen.