TIL-topp hyller denne duoen for Fiabema-salget: – Dette er deres verk

Søndag morgen kom bekreftelsen på at TIL har solgt Bryan Fiabema til Chelsea. Etter det iTromsø kjenner til får TIL seks millioner kroner for 16-åringen. I avtalen har TIL også sikret seg 10 prosent av et eventuelt videresalg, samt bonuser for A-lagsspill. Ifølge VG kan avtalen være verdt opp mot 10 millioner kroner.

Nylig solgte også klubben Runar Espejord til nederlandske Heerenveen for fem millioner kroner. Det betyr at TIL i løpet av kort tid har fått inn tosifret antall millioner kroner gjennom spillersalg.