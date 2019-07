MOLDE: Fredag møtes Molde og Odd i Skien. For en av spillerne på motsatt banehalvdel blir kampen ekstra spesiell. Sander Svendsen ble solgt fra Molde til svenske Hammarby sommeren 2017, og befinner seg for tiden på lån hos Dag-Eilev Fagermo og Odd. Svendsen innrømmer at det å nå skulle stå på motsatt banehalvdel av MFK kommer til å bli rart.

– Det blir spesielt. Jeg hadde aldri sett for meg at jeg skulle spille mot Molde i en toppkamp i Norge, hvor vi i tillegg skal spille om gullet. Men i fotballen vet man aldri hva som skjer. Det blir kult å se igjen hele gjengen og å få lov til å spille foran mine gamle supportere. Jeg gleder meg, sier Sander Svendsen til Romsdals Budstikke.