– Lokaloppgjør som dette lever sitt eget liv. Divisjonsforskjellen kan du bare glemme. Den betyr ingenting. Det har vi smertelig fått erfare i cupen de siste årene, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til Aftenbladet.

Det har han helt rett i. Alle de tre siste årene har Viking røket for lokale 2. divisjonslag. I 2016 ble det 1–2-tap mot Vidar i runde tre. Året etter vant EIK 3–1 i runde to. I fjor, under Berntsens ledelse, ble det igjen en pinlig exit i andre runde. Da var det Bryne som slo storebror 1–0.