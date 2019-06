RANHEIM – BRANN 4–0

Ranheim: Plutselig kom en vits over høyttaleren: «Æ vil bare minne om at hvis resultatet står seg, så har Ranheim vunnet kampen.» Trøndertenner ble synlige over hele tribunen, også dem til Ranheim-fan Tore «På sporet» Strømøy. Det var seierssikre smil og med god grunn.