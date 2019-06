Legenden ledet Molde til tre NM-gull: – Jeg er bekymret for klubbens identitet

MFK-veteranen Odd Berg har ofte kritisert det han mener er en mangelfull satsing på lokale unggutter i klubben i hans hjerte. Nå er den tidligere toppscoreren i norsk fotball pensjonist og Eide-trener i 4. divisjon, men engasjementet og tankene rundt talentutvikling er minst like stort som før.

– Jeg er fortsatt bekymret for de manglende mulighetene våre lokale gutter får. I flere tiår hadde MFK en kultur og en historikk der vi fikk opp egne spillere. Vi var en foregangsklubb. Nå kjøpes det for mange spillere utenfra som ofte blir prioritert, slik at konkurransen om en plass på laget ikke blir reell. Da er det lett at juniorene kommer i skyggen. Det er naturlig at man ønsker å forsvare sine egne kjøp og benytte de spillerne klubben har brukt penger på, mener Berg.