Hegerberg ble alvorlig skadet. Nå har hun fått en gladmelding.

I slutten av januar fikk Ada Hegerberg den nedslående beskjeden: Korsbåndet hadde røket.

Vanligvis anslår man ni måneder som rehabiliteringstid før man kan spille fotball igjen. Nå har derimot den norske stjernespilleren gjort store fremskritt.

Onsdag denne uken trente Hegerberg for første gang med ball siden skaden, melder den franske storavisen L'Équipe.

Det er foreløpig ikke anslått en dato for når hun kan returnere for fullt.

Berit Roald

– Dere ser meg snart

Like etter at skaden hadde inntruffet, tok Hegerberg til orde på hennes Twitter-profil.

«Så her er det. Jeg røk korsbåndet denne helgen. Det er et tilbakeslag for meg, men jeg skal jobbe meg gjennom dette med hele hjertet og med full energi. Det beste er enda i vente. Dere ser meg snart», skrev 24-åringen.

Hennes mor, Gerd Stolsmo, kunne den gang opplyse at skadet oppsto på trening.

– Det skjedde da hun var i ubalanse. Først så klarte de ikke å se at det var noe alvorlig fordi hun har så sterke muskler. Men det var en skikkelig nesestyver, fortalte Stolsmo.

Naturlig nok var det en skuffet Hegerberg som ringte hjem for å fortelle hva som hadde skjedd.

– Hun er veldig motivert for å komme sterkere tilbake, det er slik Adas hjerne fungerer, sa Stolsmo.

I 2018 vant Hegerberg gullballen, som er beviset på at man er verdens beste fotballspiller. Hun spiller til daglig i franske Lyon, der hun har opplevd stor suksess de siste årene. I fjor scoret hun hat trick i Champions League-finalen.