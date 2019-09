Start-investor byttes ut som konsernsjef

Det melder selskapet i en pressemelding onsdag morgen.

– Robin har spilt en viktig rolle i byggingen av en unik, global teknologileverandør og vi er alle takknemlige overfor ham for det. Nå går selskapet inn i den neste fasen av sin utvikling med andre utfordringer og muligheter, har styret kommet fram til at GIG trenger en annen ledelse, skriver styreleder Petter Nylander i GIG i pressemeldingen.

Selskapet skriver at Reed forlater jobben med umiddelbar effekt fra onsdag 5. september.

En av fem investorer

Robin Reed er en av fem investorer i Start En Drøm, som i juni for to år siden gikk inn i Start for å finansiere driften av fotballklubben.

Kristiansanderen eier den største aksjeposten i Start En Drøm med sine 27,5 prosent.

I midten av august kunne GIG melde om røde tall, igjen

De fire andre investorene i Start en Drøm AS har også aksjer i GIG, som er et teknologiselskap som leverer løsninger til gamblingindustrien.

Aksjekursen i selskapet har rast det siste halvannet året. Etter at selskapet gikk på børs i Sverige i mars har aksjen gått fra rundt 22 kroner til dagens kurs på ni kroner.

Før det hadde også aksjen rast på Oslo Børs.

Totalt har aksjen falt med 87 prosent det siste halvannet året, skriver Dagens Næringsliv.

– Hva som skjer i GIG har null påvirkning på Start

Da Fædrelandsvennen snakket med Reed i mars, var han klar på at det som skjer i GIG ikke har påvirkning på hva som skjer i Start.

– Det er viktig at vi ikke blander kortene: Det er 4000 aksjonærer i GIG, og fem av dem sitter i Start. Hva som skjer i GIG har null påvirkning på det som skjer i Start, og omvendt. Jeg jobber i GIG, og vi har det kjempebra på jobb. Men jeg synes ikke vi skal blande de to tingene, sa Reed i mars.

Fædrelandsvennen har forsøkt å nå Reed, foreløpig uten hell.

Saken oppdateres