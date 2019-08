Gabrielsen etter den enorme nedturen: – Det er jævla surt

Molde – Partizan 1–1 (2-3 sammenlagt)

AKER STADION: Da 72 minutter var spilt på Aker Stadion i kveld var Molde klare for gruppespill i Europaligaen. Sju minutter senere var alt snudd på hodet. Partizans Nemanja Miletic steg til værs og stanget inn utligninga som sørget for serbisk avansement. Spillerne var naturlig nok langt nede etter nedturen, og Molde-kaptein Ruben Gabrielsen var kun en av to spillere som ville prate med pressen. Resten hadde dratt hjem i skuffelse omtrent før publikum hadde forlatt fra stadion.