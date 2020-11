NFF avviser økonomisk motiv for omstridt Israel-oppgjør

Flere har reagert på at Norge skal møte Israel på hjemmebane midt i en pandemi. Lars Lagerbäck (72) forstår bekymringene. Samtidig avviser NFF at det ligger økonomiske motiver bak gjennomføringen av landskampen.

GENERALSEKRETÆR: Pål Bjerketvedt vil rette opp i tidligere uttalelser fra NFF. Foto: Frode Hansen

– Jeg har full respekt for det synet mennesker i bestemmende myndigheter har. Dette er ikke et lett spørsmål, men ut ifra protokollen føler jeg at jeg kan gå inn i dette uten dårlig samvittighet, sa Norges landslagssjef på spørsmål fra NRK under tirsdagens pressekonferanse.

Spørsmålet kom etter at Raymond Johansen overfor VG kalte gjennomføringen av landskampen «uforståelig». Protokollen Lagerbäck henviser til er laget av UEFA, og skal sikre at landskamper i Europa blir gjennomført på en smittevernvennlig måte.

Her finner du protokollen i sin helhet.

LANDSLAGSTRENER: Lars Lagerbäck føler seg trygg på at det er trygt å gjennomføre kampene under denne ukens landslagssamling. Svensken har likevel full forståelse for at folk er skeptiske. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, viser til den samme protokollen, og peker på at det har vært minimalt med smitte under de cirka 500 landskampene som har vært arrangert av Det europeiske fotballforbundet siden august.

Bjerketvedt har – som Lagerbäck – imidlertid ingen problem med å forstå at noen er skeptiske til at andre landslag skal til Norge for å spille fotball.

– Det går an å forstå bekymringene som flere gir uttrykk for i situasjonen Norge og andre land er i. Det er en ny mobilisering i samfunnet, og både NFF og fotballen som sådan forstår og støtter tiltakene, sier han til VG.

Bjerketvedt forklarer at de er forpliktet til å spille kampen mot Israel, men viser til at de har kansellert en rekke kampen på yngre landslag.

NFF har tidligere gitt uttrykk for at økonomiske årsaker var avgjørende for hvorfor de ville gjennomføre kampen mot Israel. Det tilbakevises nå av Bjerketvedt.

– Jeg vil korrigere det inntrykket det har skapt. Vi lider ingen økonomisk nød om denne kampen skulle bli avlyst. Vi er forpliktet til å spille et visst antall kamper i løpet av en periode – jeg tror det er 40 kamper på fire år. Økonomi er ikke en faktor, sier han.

Johansen beskrev også det han omtaler som en «rovdrift» av spillere. Mange ser på kampen mot Israel som overflødig, da den ikke har noen direkte konsekvens for om Norge kommer til mesterskap eller ikke. Norge-Israel beskrives som en bronsefinale i Nations League, men det ligger hverken medaljer eller mesterskap i potten – kun rankingpoeng.

Landskampen kommer på toppen av et hektisk kampprogram for en rekke av landslagsspillerne, deriblant Real Madrid-spiller Martin Ødegaard (21).

Han sliter med jumper’s knee – en kneskade – men er nå tilbake på banen. 21-åringen ser ingen grunn til at Israel-kampen skulle blitt avlyst.

– Jeg elsker å spille fotballkamper, og det er bare fint med én kamp ti. Det er det vi liker aller best. Vi har fått grønt lys av myndighetene til å spille denne kampen, så det er ikke noe problem for meg, sa stjernespilleren på tirsdagens pressekonferanse.

I Østerrikes tropp har de stoppet tre Red Bull Salzburg-spillere fra å delta på samling etter at det ble oppdaget smitte i klubben.

Danmark sendte tirsdag hjem Robert Skov etter at han fikk påvist corona. Fra før har både Kasper Schmeichel og Andreas Christensen blitt hindre fra å dra på Danmarks samling. Britiske myndigheter krever en karantene på 14 dager for mennesker som returnerer fra Danmark. Årsaken er coronasmitten som er oppdaget blant mink.