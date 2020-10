Branns nye stortalent lånes ut

Vegard Strønen Skeie (20) skal spille for Øygarden FK ut sesongen.

Strønen Skeie skal prøve seg i 1. divisjon ut sesongen. Foto: Roar Lyngøy

10 minutter siden

Det skriver Brann på sine hjemmesider lørdag kveld.

20-åringen signerte for rødtrøyene under overgangsvinduet i september. Nå skal han prøve å redde Øygarden fra nedrykk. Klubben ligger sist i OBOS-ligaen syv serierunder før slutt.

En poengfangst på 18 poeng betyr at det er åtte poeng opp til Ullensaker/Kisa på trygg plass.

– Det blir kjekt å få muligheten til å spille kamper og få vise seg frem. På grunn av et merkelig år er det lenge siden jeg har spilt og det skal bli godt å endelig få noen minutter, sier Skeie om låneoppholdet.

Han kan debutere for Øygarden når de møter Ranheim søndag.

– Det er en fin mulighet for Vegard til å få spilletid. Før han kom til Brann hadde han spilt for Os i tredjedivisjon, så det er et fint steg for hans utvikling å få spille i førstedivisjon, sier Branns sportssjef Rune Soltvedt.

I Øygarden blir Skeie lagkamerat med Brann-spiss Aune Heggebø.