Beskjeden Vegard fikk av TIL-treneren gjorde at han forlot klubben på dagen: - Respekten var ikke på plass

Vegard Emaus Nikolaisen(26) vant gull med TILs juniorlag som en del av NTG i 2010. Han mener dagens unge talenter kan ta andre veier via akademiet for å nå toppfotballen.

EIENDOMSUTVIKLER: Vegard Nikolaisen flyttet til Trondheim for å bli eiendomsmegler etter å ha gitt seg med fotballsatsingen. Line Pevik

Emaus Nikolaisen var en sentral brikke i laget som vant NM-gull for juniorer i 2010. Ti år etter er han en av mange som har lagt opp eller trappet ned fotballen, til tross for at han burde vært inne i sine beste år som fotballspiller. Mer om episoden som gjorde at han avsluttet TIL-karrieren på dagen lenger ned i saken.

26-åringen fikk med seg tre sesonger i Lyngen/Karnes etter exiten fra TIL, og satte pris på å få fotballgleden tilbake i en bygdeklubb etter at spranget opp fra junior i TIL til A-laget ble for stort.