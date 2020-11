Gull-drama i Toppserien: Dommerfeil, selvmål og drømmescoringer da Lyn spolerte Vålerenga-festen

Vålerenga kunne lørdag vinne Toppserien for første gang i historien. Men byrival Lyn ville det annerledes. En runde før slutt står gullet mellom tre lag.

Ellevil jubel etter at Lillegård scoret ett av to drømmemål mot Vålerenga. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Lyn – Vålerenga 3–2, Rosenborg – Sandviken 1–1.

KRINGSJÅ STADION: Runa Lillegård (19) har vært ute med skade nærmest hele sesongen. Mot Vålerenga kom Lyn-spissen inn etter 70 minutter. Fire minutter senere holdt 19-åringen lekestue med hele Vålerenga-laget og satte inn 2–1-scoringen. Mot alle odds.

Ett minutt før slutt scoret hun nærmest en kopi, til ellevill jubel fra Lyn-benken – og frustrasjon fra Vålerenga-spillerne.

Premisset før den nest siste serierunden var klar: Vant Vålerenga mot Lyn samtidig som Sandviken vant mot Rosenborg, var Vålerenga seriemester. Før start var det langt ifra et utenkelig scenario.

Etter 90 minutter med fotball i Oslo og Trondheim, er Toppserie-gullet helt åpent.

Nærmest innkassert til pause

Vålerenga var storfavoritter mot Lyn på Kringsjå. Men i den første omgangen var det et nervøst Vålerenga-lag som ikke fikk særlig til å stemme mot byrivalen.

Etter 17 minutter forsvant solen. Var det et tegn? For like etterpå tok Rosenborg ledelsen etter et selvmål fra Sandvikens Guro Bergsvand. Nå ledet plutselig Rosenborg Toppserien.

Etter halvspilt førsteomgang kom solen tilbake. Da tok også Vålerenga-kaptein Sherida Spitse for alvor tak i kampen. Like før pause kom scoringen. Vålerenga fikk corner og Andrine Tomter slo den kort til Spitse som la inn. Der stanget Janni Thomsen bortelaget i ledelsen.

Bare minuttet senere kom det scoring også i Trondheim. Emilie Bragstad var uheldig og satte ballen i eget nett.

Etter 45 minutter med fotball ledet nå Vålerenga serien med tre poeng, og hadde nærmest innkassert Toppserie-gullet.

Janni Thomsen sendte Vålerenga i føringen. Da hadde Vålerenga en hånd på Toppserie-gullet. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Dommerfeil og to drømmemål

Etter pause var det, som de sier i ishockey, powerplay på Kringsjå Stadion. Vålerenga styrte kampen og Lyn var knapt over midtbanen.

Men etter 15 minutter slapp Camilla Linberg løs på en kontring. Inne i straffefeltet taklet Ingibjörg Sigurdardóttir rett på ballen, men dommer Sarah Fatemeh Zangeneh pekte likevel på straffemerket til store Vålerenga-protester.

Det hadde de god grunn til, men det brydde Linberg seg lite om og satte ballen kontant i mål.

Så var det altså klart for Lillegård-show. Det første målet var et nydelig soloraid for 19-åringen som kunne juble med Lyns innbyttere.

Men Vålerenga presset på og Dejana Stefanovic utlignet.

Da la Lillegård ut på soloraid igjen. Og igjen endte ballen opp i nettet. Lillegård spurtet ut til lynbenken for å feire med avtroppende trener Ole Johan Aas.

Scoringen betyr at Lyn har berget plassen i Toppserien

Camlilla Linberg var sikker fra straffemerket. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Gull-drama i før siste runde

I toppen av Toppserien er det nå duket for et ellevilt gulldrama i den siste serierunden.

Vålerenga og Rosenborg står med like mange poeng. Vålerenga har kun ett plusspoeng mer.

Kun ett poeng bak følger Avaldsenes som også kan vinne gullet i Toppserien.

Siste serierunde ser slik ut:

Vålerenga – Arna-Bjørnar

Klepp – Rosenborg

Sandviken – Avaldsnes

Saken oppdateres.