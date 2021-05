Mourinho overtar Roma

José Mourinho (58) blir ny trener i Roma neste sesong.

ALLE VEIER FØRER TIL ROM: José Mourinho flytter til Italia og Roma. Foto: TIM KEETON / X01348

Tidligere tirsdag ble det kjent at Paulo Fonseca ikke leder Roma videre neste sesong etter to år i klubben. Han trener italienerne ut sesongen.

Etter sesongen tar Mourinho over. Kontrakten strekker seg i tre år. Han fikk sparken i Tottenham for to uker siden.

Roma ble ydmyket 2–6 i den første Europa League-semifinalen mot Manchester United sist uke. I serien er klubben på 7. plass.

Mourinho har tidligere ledet Inter i Italia. I 2010 vant han serien, cupen og Champions League med Inter.

– Da José ble ledig, kastet vi oss rundt med en gang for å prate med en av de største managerne noen gang, sier Tiago Pinto, Roma-direktør.