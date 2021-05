Mourinho overtar Roma - ekspert er positiv

José Mourinho (58) blir ny manager i Roma neste sesong. Ekspert Tor-Kristian Karlsen tror det kan passe både klubben og Mourinho.

ALLE VEIER FØRER TIL ROM: José Mourinho flytter til Italia og Roma. Foto: TIM KEETON / X01348

4. mai 2021 15:14 Sist oppdatert nå nettopp

– Takk til Friedkin-familien (Roma-eierne) for å velge meg til å lede denne fantastiske klubben, sier Mourinho i en pressemelding.

Tidligere tirsdag ble det kjent at Paulo Fonseca ikke leder Roma videre neste sesong etter to år i klubben. Han trener italienerne ut sesongen.

Etter sesongen tar Mourinho over manageransvaret på Stadio Olimpico. Kontrakten strekker seg over tre år. Han fikk sparken i Tottenham for to uker siden.

– Roma-fansens utrolige lidenskap overbeviste meg til å ta jobben. Jeg kan ikke vente med å starte neste sesong, sier Mourinho.

Roma ble ydmyket 2–6 i den første Europa League-semifinalen mot Manchester United sist uke. I serien er klubben på 7. plass.

– Det er overraskende. Mest fordi alt tydet på at det var Maurizio Sarri som skulle ta over. Men tenker man nøye etter, er det kanskje ikke så rart at det er Mourinho man lander på, sier Tor-Kristian Karlsen, VG-ekspert.

– Alt kommer til å dreie seg om Mourinho i denne klubben nå.

Karlsen mener at Roma handler mye om tydelige profiler. Legendene Fransesco Totti og Daniele De Rossi var lederne på banen for Roma i en årrekke, men ga seg i henholdsvis 2017 og 2019.

– Roma trenger en sterk leder som tåler den store oppmerksomheten rundt klubben. Den tidligere eieren Jim Pallotta var en stor profil. Etter han forsvant har det ikke vært noen som har fylt opp tomrommet, sier Karlsen.

Mourinho har tidligere ledet Inter i Italia med enorm suksess. I 2010 vant han serien, cupen og Champions League med Inter.

– Jeg har snakket med både Luciano Spalletti og Claudio Ranieri. Begge sier at du kan ikke sammenligne Roma med noen annen klubb når det gjelder trykk, forventninger og profilering. Du får aldri gå i fred. I en slik miks kan jeg se for meg at Mourinho kan kose seg, sier Karlsen.

Mourinho har også vært manager for Porto, Chelsea, Real Madrid og Manchester United.

– Det Roma har manglet rent sportslig denne sesongen, mer enn noe, er defensiv struktur. Det kan jo Mourinho bidra med, og så er jeg mer usikker på om det er rett tid og sted for at Mourinho er mannen som løfter Roma opp til toppen igjen. Men underholdende, det blir det iallfall, sier Even Braastad, Strive-kommentator.

Roma vant sist ligaen i 2001, mens det ble cuptriumf i 2007 og 2008. I 2018 spilte klubben Champions League-semifinale, men tapte mot Liverpool.

– Da José ble ledig, kastet vi oss rundt med en gang for å prate med en av de største managerne noen gang, sier Tiago Pinto, Roma-direktør.

Rett før avgangen i Tottenham havnet Mourinho i feide med Ole Gunnar Solskjær: