City-forsvaret hylles etter PSG-kampen: – I en egen klasse

(Manchester City - Paris Saint-Germain 2–0, 4–1 sammenlagt) Neymar ble nøytralisert, Mauro Icardi var førstemann som ble byttet ut og Ángel Di Maria ble utvist etter en stempling. PSG-stjernenes triks så det ut til at Citys backfirer hadde sett før.

STOPPERNES SEIERSKLEM: Rúben Dias og John Stones ryddet unna det som kom deres vei mot PSG. Foto: PHIL NOBLE / X01988

– Manchester City-forsvaret er i en egen klasse. Ikke så ille fremover heller, konstaterer den tidligere Arsenal-helten Ray Parlour på Twitter.

City-angriper Riyad Mahrez sørget for en drømmestart med 1–0 etter elleve minutter og doblet ledelsen etter snaut timen spilt, men det var forsvaret som sto for de villeste feiringene og midtstopper Rúben Dias som ble kåret til banens beste spiller etter tre blokkeringer og fire klareringer.

– Alle feirer mål, men for oss som forsvarere handler det om å holde nullen. Vi har gjort det fantastisk bra denne sesongen. Å blokkere et skudd er akkurat som å score et mål for meg, sier høyreback Kyle Walker etter å ha holdt Neymar i sjakk i 90 minutter og frustert PSG-stjernene.

Det beste eksempelet på betydningen av en god blokkering kom etter 56 minutter spilt.

Midtstopper John Stones mistet ballen i et klareringsforsøk høyt i banen og Neymar fikk fritt leide til å drive innover i banen fra venstresiden. Med en skuddfinte dro han av Dias og avsluttet fra skrått hold.

Venstreback Oleksandr Zintsjenko blokkerte perfekt, og – for sikkerhets skyld – hadde Stones rukket tilbake for å legge mer kropp mellom Neymar og målet.

fullskjerm neste SYNKRONBLOKKERING: Neymar fyrer løs fra skrått hold, men finner ingen vei forbi Oleksandr Zintsjenko eller John Stones. 1 av 2 Foto: PETER POWELL / EPA

Stones, Zintsjenko og Dias omfavnet hverandre etterpå, slik Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne og Kyle Walker gjorde da førstnevnte satte 1–0 tidligere i kampen:

– Se her! Skulle trodd det var scoring til Manchester City når disse tre forsvarsspillerne kaster seg rundt halsen på hverandre, sa TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

– Gleden de får av å forsvare seg, er fantastisk å se, sa tidligere City-stopper Joleon Lescott i BT Sport-studio.

– Det er så deilig å se, mente Brede Hangeland i TV 2s studio etter kampen.

– Jeg elsker hvor mye Manchester Citys bakre firer har feiret godt forsvarsspill. Forsvaret vinner mesterskap. Walker, Stones, Dias og Zintsjenko var utmerket i kveld. Fullt fortjente finalister, skriver tidligere City- og Newcastle-spiller Joey Barton på sin Twitter-konto.

Nå venter Chelsea eller Real Madrid i finalen av Champions League. Den andre semifinalen spilles i London, klokken 21.00. Første oppgjør endte 1–1.

PS! Manchester City har muligheten til å sikre ligagullet denne helgen med seier over nettopp Chelsea. De har allerede vunnet ligacupen denne sesongen.