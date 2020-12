Nå er Aursnes glad for at han ikke ble solgt

Molde-profilen debuterte for Molde mot Sevilla for fem år siden. Nå vil han feire sin egen bursdag med et nytt sluttspill.

Fredrik Aursnes fyller 25 år torsdag, samme dag som MFK møter Rapid Wien i Østerrike. Svein Ove Ekornesvåg, NTB

10. des. 2020 10:27 Sist oppdatert nå nettopp

Fredrik Aursnes fyller 25 år samme dag som Molde møter Rapid Wien i gruppefinalen som avgjør hvilket lag som går videre i Europa League. Sunnmøringen er nesten alltid på banen når MFK spiller kamp, men mot Aalesund sist var han ikke verken på laget eller i troppen.

- Jeg hadde litt problemer med hamstringen og derfor sto jeg over. Det er bra igjen nå, sier Aursnes, som onsdag kveld deltok på MFKs pressekonferanse i Wien sammen med trener Erling Moe.