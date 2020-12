Garderobe-detaljen forklarer hvorfor RBKs toppscorer vil bli i Trondheim

Kristoffer Zachariassen har «ekstremt attraktive egenskaper» for utenlandske klubber, melder ekspert. Men Rosenborg-helten har planer om å vinne titler og pusse opp Lerkendal-garderoben i stedet.

Kristoffer Zachariassens sesong i Rosenborg har vært av den solide sorten. Men han har ikke tenkt til å la det bli med det. Richard Sagen

Midtbanemannen har, til tross for Rosenborgs totalt sett svake sesong, vært overbevisende etter overgangen fra Sarpsborg for et knapt år siden.

Og da sotraværingen ble matchvinner fem minutter på overtid mot Mjøndalen, satte han samtidig inn sin tolvte scoring for sesongen.