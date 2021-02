Europa League direkte

MOLDE HAR UTLIGNET! Utrolige scener, her kommer Molde til Madrigal, og Hoffenheim har kollapset fullstendig! Eikrem bommer først, så vinner Holmgren Pedersen ballen og spiller til Eikrem, Eikrem bommer, men ballen ruller til Fofana, som styrer inn sitt første mål for Molde!

Mål for Molde!

FOR EN REDNING AV BAUMANN! Eikrem måtte score!

Mål for Molde!

God sjanse for Molde, men Knudtzons innlegg blir ikke ekspedert i mål!

Molde-debut for Fofana! Denne signeringen er spennende.

Sigurdarson forsøker å spille gjennom Ulland Andersen, men pasningen er for veik.

Hjørnespark til Hoffenheim, men de har ingen god plan for det og innlegget blir lempet inn til Linde.

Holmgren Pedersen for tøff i duell med John.

Gregersen gir bort et frispark i duell med Dabbur.

Det har vært en tung, tung omgang for Molde. Nå gjelder det å redde stumpene etter intermezzoet.

Sigurdarsons første involvering for dagen er å lage frispark til Hoffenheim.

Mål for Hoffenheim!

Mål for Molde!

Bebou er alene gjennom og drar av Holmgren Pedersen! Men togoleserens avslutning blir for slapp og Linde får til slutt kontroll.

Mål for Hoffenheim!

Linde ute og avverger mot Baumgartner, som er nesten alene gjennom. Molde henger i tauene her, de henger ikke sammen!

Erling Moe ser ganske innbitt ut på sidelinja. Det er jo mulig å forstå at han ikke har fått den reaksjonen han håpet fra sine gutter.

Mål for Hoffenheim!

Herr Bebou scoret også i helgen mot Dortmund, og er i aller høyeste grad i form. Han var et sant mareritt for det dortmundske forsvar.

Bebou er gjennom! Denne gangen er Gregersen på rett sted og blokkerer. Tyskerne har startet best her.

2′ DEL