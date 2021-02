Premier League direkte

Siste innlegg

42 ′ Straffe til Manchester United Straffe til Manchester United! Ramsay feller Cavani innenfor boksen, og selv om United er i ferd med å få en god mulighet, velger Mike Dean å blåse straffe.

39 ′ Mål for Manchester United! Manchester United 4 - 0 Southampton Mål: Edinson Cavani Målgivende: Luke Shaw MÅLENE RENNER INN! Shaw får ballen ute til venstre, og innlegget hans er perfekt! Over hodet på Stephens, og Cavani får stå helt alene og heade ballen kontrollert i hjørnet.

38′ DEL KJEMPESJANSE! Bruno Fernandes med en nydelig flikk til Wan-Bissaka. Han slår inn til Cavani, som bommer på ballen, takket være en strålende takling fra Ramsay.

38′ DEL Det er bekmørkt for Ralph Hassenhüttl & co., dette. Saints-sjefen har ikke mye på benken heller. Bare Nathan Redmond og Daniel N'Lundulu med Premier League-erfaring.

36 ′ United går i angrep, og McTominay skyter fra 18 meter. Over fra skotten.

36′ DEL Den magre trøsten for Bednarek må være at hadde ikke han satt ut foten der ville den garantert ha endt hos en United-spiller. De sto i kø for å bredside den inn.

34 ′ Southampton scorer selvmål! Manchester United 3 - 0 Southampton Mål: Jan Bednarek SELVMÅL! Rashford med innlegg fra høyre. Bednarek prøver å klarere etter Rashfords innlegg som kommer i en forferdelig posisjon for Saints-forsvaret. McCarthy er sjanseløs på den.

33 ′ Ender i skudd fra Shaw i returrommet. McCarthy holder den.

33 ′ Hjørnespark United beholder ballen og Fernandes kommer til innlegg fra høyre. Stephens stuperheader unna foran Cavani. Ny corner for hjemmelaget.

32′ DEL Klareres ved første stolpe.

32 ′ Hjørnespark Corner for vertene.

31′ DEL FARLIG! Fernandes får ballen utenfor Southampton-boksen og forsøker å bøye ballen i det lengste hjørnet. Avslutningen er god, men McCarthy er på den og får slått den unna.

29′ DEL De Gea kommer ut og bokser.

29 ′ Hjørnespark Ny corner for Saints.

28′ DEL NÆRE! Frisparkspesialisten går for kraft i keeperhjørnet. De Gea står lenge nok og får sått ballen over!

27′ DEL Dette er en stor, stor sjanse for Soton. Dette er James Ward-Prowse-hold.

27 ′ Fernandes header unna. Så får Djenepo frispark på 17 meter etter en duell med Cavani.

26 ′ Hjørnespark Southampton går rett i angrep og skaffer en ny corner.

25 ′ Mål for Manchester United! Manchester United 2 - 0 Southampton Mål: Marcus Rashford Målgivende: Mason Greenwood NYDELIG SCORING! Strålende angrepsfotball. Maguire til Shaw. Han setter fart og spiller fri Greenwood som slår 45 grader ut til Rashford. Uniteds nummer 10 triller enkelt inn 2-0.

23 ′ Offside Shaw svinger inn og finner Lindelöf, men Southamptons offsidelinje er god, og svensken avvinkes.

22′ DEL Denne setningen leser du ikke ofte: Harry Maguire drar av to mann ute til venstre og skaffer United frispark i god innleggsposisjon.

21′ DEL Strålende United-spill i angrep! McTominay til Cavani, som flikker til Fernandes. Bare en helhjertet defensiv innsats av Ward-Prowse hindrer avslutning fra portugiseren.

20 ′ Ward-Prowse slår den inn mot De Gea som pakkes inn i både røde og blå trøyer. Ender med frispark til den spanske burvokteren.

20 ′ Hjørnespark Bertrands frispark treffer Bruno Fernandes som header ut til corner.

19′ DEL Southampton skaffer seg et frispark i god innleggsposisjon ute til venstre.

18 ′ Mål for Manchester United! Manchester United 1 - 0 Southampton Mål: Aaron Wan-Bissaka Målgivende: Luke Shaw BACK TIL BACK - OG I MÅL! Der sprekker det for Southampton. Shaw slår et strålende innlegg mot bakerste stolpe. Der kommer Wan-Bissaka fra dypet, ingen plukker ham opp og høyrebacken bredsider ballen i mål!

17 ′ Så kommer Southampton seg omsider litt oppi banen. Ward-Prowse kommer til skudd fra 25 meters hold. Utenfor.

17′ DEL Southampton ligger altså så fryktelig dypt. Forsvaret inne på egen 5-meter. Spissene på 20 meter. Harry Maguire er oppe som playmaker på 25 meters hold.

16′ DEL Rashford kommer til skudd, via Ramsay og inn i klypene til McCarthy.

15′ DEL McTominay svinger inn et meget godt innlegg. Bednarek er godt plassert og header unna.

14′ DEL Manchester United beleirer Southampton-boksen. Gjestene ligger med hele laget inne på egen halvdel. United får lite rom å jobbe med.

13′ DEL Greenwood forsøker å tråkle seg forbi et par mann. Mister ballen.

11′ DEL Et godt bilde på situasjonen Southampton er i akkurat nå: Danny Ings er nede og presser Bruno Fernandes utenfor Southampton-boksen.

10 ′ Offside Manchester United ruller fint opp, men det ender med offside på Wan-Bissaka.

8′ DEL Fred prøver seg med et langskudd. Et godt stykke utenfor.

6′ DEL Det blir en skikkelig ryggen mot veggen-kamp for Southampton nå. Manchester Untied har allerede festet grepet.

4′ DEL Om ikke Manchester United allerede var store favoritter mot et skadeskutt Soton-lag er de det i hvert fall nå.

4′ DEL McTominay fortsetter.

3′ DEL Det er i hvert fall ingenting å si på det røde kortet. TV-bildene viser McTominay med voldsomme knottemerker på innsiden av låret.

2 ′ Rødt kort! Alexandre Jankewitz - Southampton MARERITTSTART! Debutanten før direkte rødt kort etter å ha gått inn i McTominay med knottene først!

1. omgang

Kampen har startet

DEL Spillerne har entret gressteppet på Drømmenes Teater. Avspark straks.

DEL Et stort tap for Southampton at både Kyle Walker-Peters og Janik Vestergaard er ute med skade. I tillegg mangler flere andre faste navn. Dermed får vi et par nye ansikter i Kayne Ramsay på høyrebacken og Alex Jankewitz som får sin første seniorkamp fra start.

DEL Anthony Martial henvises til benken også i denne kampen. Også Paul Pogba starter oppgjøret på benken.

DEL Southampton XI (4-4-2): McCarthy - Ramsay, Bednarek, Stephens, Bertrand - Armstrong, Jankewitz, Ward-Prowse, Djenepo - Adams, Ings.

DEL Manchester United XI (4-2-3-1): De Gea - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw - Fred, McTominay - Greenwood, Fernandes, Rashford - Cavani.

DEL Lagene er inne.

DEL Vertene satt stille i båten under Deadline Day i går, men Southampton forsterket laget med Takumi Minamino, som hentes inn på lån fra Liverpool. Denne kampen kommer kanskje litt for tidlig for driblefanten, men vi får se! Lagoppstillingene skal være rett rundt hjørnet.

DEL Begge lag kommer til dette oppgjøret fra to kamper uten seier: Manchester United tapte for Sheffield United og spilte uavgjort mot Arsenal. Southampton har på sin side tapt for Arsenal og Aston Villa.

DEL Forrige møte mellom disse to ble av det spennende slaget: The Saints ledet 2-0 til pause, før Manchester United satte i gang en vanvittig opphenting. Edinson Cavani kom inn fra benken og ble den store helten med to mål og én assist i det som endte med en 3-2-seier.

DEL Manchester United er nummer to på Premier League-tabellen. Gjestene fra den engelske sørkysten er på 11. plass. Ole Gunnar Solskjærs menn kan komme à poeng med byrival Manchester City dersom de vinner her.