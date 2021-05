Solskjærs svenske akademi-suksess: Elangas første mål

(Wolverhampton-Manchester United 1–2) Han dro til Manchester United allerede som 12-åring. Syv år senere fikk Anthony Elanga sitt første mål i Premier League. Mens United fullførte en hel ligasesong uten bortetap.

23. mai 2021 18:58 Sist oppdatert nå nettopp

Ole Gunnar Solskjær har et uttalt mål om å få frem flere egenproduserte spillere. Den svenske spissen er et United-produkt. Forrige sesong var den tidligere Malmö FF-spilleren kåret til klubbens beste ungdomsspiller.

I det reservepregede tapet for Leicester om debuten i forrige uke. Mot Wolverhampton sendte Solskjær igjen sitt beste reservelag på banen. Europa League-finalen mot Villareal kommer opp allerede onsdag.

Det tok bare 12 minutter før det smalt fra Elanga på Molineux.

Han knallet inn et innlegg fra Daniel James med hodet. Feiringen var like fin med James og Alex Telles som de første gratulantene. Elanga er sønn av Joseph Elanga som spilte for Kamerun under VM i 1998 før han senere var to perioder i MFF.

UNG JUBEL: Anthony Elanga jublet himmelhøyt etter scoringen sammen med Daniel James (21) og Alex Telles. Foto: Bradley Collyer / PA Wire

I Wolves-manager Nuno Espirito Santos siste kamp gledet landsmannen Nélson Semedo portugiseren med utligning.

Men på overtid i 1. omgang tok det reservepregede Manchester United-laget igjen ledelsen. Dommer Mike Dean fikk ikke med seg at Romain Saïss stemplet en ballførende Donny van de Beek inne i feltet.

Da var VAR – for en gangs skyld – veldig god å ha. Videodømmingssytemet sendte Juan Mata til straffemerket.

Spanjolen sendte United i ny ledelse med et utmerket treff på ballen. Så pekte dagens kaptein opp mot himmelen. 33-åringen mistet sin mor for halvannen måned siden. Dette kan ha vært Matas siste opptreden for United.

– Jeg vet ikke. Om tre dager har vi en viktig kamp og det er der jeg har tankene mine, sier Mata ifølge Manchester Evening News.

HILSTE MOREN: Juan Mata peker opp mot himmelen og sin nylig avdøde mor etter straffescoringen. Foto: RUI VIEIRA / POOL

Wolves kjempet for en utligning i managerens siste forestilling, men med Raúl Jiménez langtidsskadet ble dt aldri noe stort show. X-faktoren manglet. Det ble ikke bedre av at Adama Traoré måtte gå ut tidlig. Dermed dumpet Wolverhampton ned på 13. plass på sluttabellen.

Med Europa league-finalen tre døgn og fire timer unna valgte Solskjær å plassere Lindelöf, Wan-Bissaka, McTominay, Greenwood og Rashford på benken. Der satt også David de Gea. Skadde Maguire manglet i serieavslutningen sammen med Bruno Fernandes, Cavani, Shaw, Pogba og Fred.

Ligasølvet var klart allerede klart før kampen. Manchester United har ikke tapt en seriekamp på bortebane siden 19. januar 2020. En bortesesong nesten uten tilskuere har gitt Manchester United 12 seire og syv uavgjorte kamper – den første klubben siden Arsenal i 2003/04-sesongen uten bortetap.

Denne uka kan det bli en tittel også.