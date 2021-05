Savnes i skadeplaget RBK: Her er datoen Tettey er tilbake på trening

Når Alexander Tettey (35) lander på Værnes i helga, bærer det rett i karantene. Nå medgir Mikael Dorsin at Tettey fort blir viktigere enn man først så for seg.

Alexander Tettey er tilbake i Trondheim om få dager. Foto: Christine Schefte

– Vi ser at hans bidrag på kort sikt nå kan bli viktigere enn vi først tenkte. Poenget er at han kan komme inn og bidra fra dag en, og vi henter han hjem for å spille, sier Dorsin til Adresseavisen.

RBKs sportslige leder legger til: