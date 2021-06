Ødegaard røper prat med Haaland om fremtiden

MARBELLA (VG) Spekulasjonene rundt Erling Braut Haaland satte fyr da hans representanter besøkte Real Madrid og Barcelona. Martin Ødegaard (22) ønsker gjerne sin gode kamerat velkommen til Madrid.

GODE KOMPISER: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er nære venner utenfor banen. Her er de i lystig lag på landslagstrening. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

1. juni 2021

Haalands far Alfie og agent Mino Raiola ble observert på besøk hos de spanske gigantene Real Madrid og Barcelona ved påsketider. Så å si hele fotballverden lurer på hva som skjer med Haaland det kommende overgangsvinduet.

Ødegaard har selv prøvd å få klarhet i Haalands fremtid.

– Det er klart vi snakker om det meste, så jeg spør ham litt jeg også. Men det er som han sier til dere, det er ikke så mange kommentarer om fremtiden. Vi får se hva som skjer, men jeg er sikker på at det er mange som er interessert i ham, sier Ødegaard til VG.

– Så han gir ikke deg mer innsikt enn oss?

– Nei, hvert fall ikke noe som jeg har tenkt til å dele her, sier Ødegaard med et smil.

– Kunne du tenke deg å bli lagkamerat med Haaland i klubblag også?

– Jaja, så klart.

Haaland sier at han forholder seg til Dortmund-kontrakten til sommeren 2024. Ødegaard vurderer Haalands fremste ferdigheter slik:

– Han scorer enormt mye mål og er målfarlig. Han er alltid en trussel. Tallene snakker for seg selv. Målfarlig og en «killer» i boksen er vel hans største styrker.

Ødegaard var på utlån fra Real Madrid til Arsenal andre halvdel av sist sesong. Han sier dette om egen fremtid:

– Jeg har kontrakt med Real i noen år til. Det er det jeg forholder meg til. Utover det har jeg ikke så mye å melde akkurat nå.

Haaland og Ødegaard fikk tidvis kritikk for sin innsats og prestasjon under landslagssamlingen i mars.

– Vi har en god kjemi, men det gjelder ikke bare oss to. Vi må få det beste ut av hver spiller, og kaptein «Ødda» må steppe opp og få det beste ut av meg. Det forventer jeg at han gjør, sa Haaland mandag.

– Jeg er enig i det. Jeg må steppe opp og få det beste ut av alle. Vi må steppe opp alle mann. Vi var ikke der vi skulle være sist, svarer Ødegaard.

Under sist samling spilte Ødegaard med mye smerter som følge av et overtråkk. Han mistet også derfor flere kamper for Arsenal.

– Det var vondt. Det var mye smerter og hevelser. Det var kjedelig å få den, så det plaget meg nok mer enn jeg håpet på. Også i etterkant da jeg kom tilbake i klubb. Det var ganske vondt. Surt og kjedelig, sier Ødegaard.

I onsdagens kamp mot Luxembourg starter Ødegaard på sentral midtbane, en rolle Ståle Solbakken lenge har hatt lyst til å se teknikeren på grunn av pasningsspillet og forståelsen hans.

– Han har også blitt tøffere defensivt og fått mer muskler. Du ser han takler i Premier League. Han har alle forutsetninger for å klare det. Det er eksempler på slike type spillere som klarer den rollen, Luka Modric i Real Madrid for eksempel.

Norge mot Luxembourg (onsdag kl. 19 på TV 2): André Hansen; Jonas Svendsen, Stefan Strandberg, Kristoffer Ajer, Birger Meling; Mohamed Elyounoussi, Morten Thorsby, Martin Ødegaard, Jens Petter Hauge; Alexander Sørloth; Erling Braut Haaland.