Skal TIL skille topp og bredde? TIL-toppen er ikke like sikker lengre

SKAL I PROSESS: Bildet fra en fotballtrening i Lerøyhallen, der TIL kjører TIL-skolen for barn og unge i forbindelse med at TIL ble nominert til «Årets tromsøværing». I forgrunnen Øivind Hansen (ansvarlig for TILs breddeavdeling), Berit Berg (Sjefen for Lerøyhallen) og Tom Høgli (TILs samfunnskontakt). Foto: Ronald Johansen