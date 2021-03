Nyter tillit i England, men plages av én ting: – Har vært ekstremt skuffet og sint

Leo Østigård (21) spiller fast for Coventry i England. Men det blir også hans sist utlån som Brighton-spiller.

Leo Østigård foran en kamp i U20-VM i 2019. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

6 minutter siden

Av 35 serierunder har åndalsnesingen startet 27 kamper og fått fire innhopp. Bare to spillere har fått flere kamper for Coventry - som for øyeblikket kjemper for å unngå nedrykk fra Englands nest øverste nivå.

Men selv om det tilsynelatende har vært en god sesong for Leo Østigård, med mye spilletid i England, er det én ting som plager ham. Nemlig at han står uten scoring i Championship. Vanligvis er han en stor trussel på offensive dødballer, noe han har vist gjennom flere scoringer i sine tidligere klubber og på aldersbestemte landslag.