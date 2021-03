Ny nedtur i Vikings spillerjakt

Viking hadde to spillere i kikkerten. Ingen av disse er lenger aktuelle.

Vikings trenerduo Morten Jensen, t.v., og Bjarte Lunde Aarsheim sliter i jakten på forsterkninger. Foto: Fredrik Refvem

For en uke siden skrev Aftenbladet at Viking var i dialog om to nye spillere.

Trenerduoen Morten Jensen og Bjarte Lunde Aarsheim hadde sirklet seg inn to spillere de ønsket å gå videre med.