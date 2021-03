Mirakelet på Mallorca og Hulsker-scoring: Husker du disse MFK-kampene i Spania?

MFK har spilt fem europacupkamper på spansk jord. Det har gitt både oppturer og nedturer.

Målscorer André Schei Lindbæk (t.v.) og Karl Oskar Fjørtoft etter at Molde tapte 1–4 borte mot Real Madrid i Champions League i 1999. Foto: Erik Johansen

36 minutter siden

Klokka 21 torsdag kveld er det klart for den historiske kampen mellom Granada og Molde i Spania. Begge lag er i åttedelsfinalen i Europa League for aller første gang, og MFK er to kamper unna en sensasjonell plass i kvartfinalen.

Første kamp spilles på Granadas hjemmearena i Spania, Nuevo Los Cármenes. Men det er langt fra første gang Molde spiller europacupfotball i Spania.