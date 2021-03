Ødegaard varsler Qatar-markering: – Hele laget står inne for det

MARBELLA (VG) Ståle Solbakken og Det norske landslaget har lagt en plan for hvordan de skal legge press på FIFA og myndighetene i Qatar.

STJERNE-SELFIE: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland under mandagens trening i Marbella. Foto: Geir Olsen / NTB

23. mars 2021 12:13 Sist oppdatert 17 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Landslagssjefen og Martin Ødegaard møtte pressen før onsdagens VM-kvalifiseringskamp mot Gibraltar. Solbakken og laget har brukt tiden på deres første samling til en taktisk gjennomgang og arbeid på feltet, men har også diskutert det overhengende spørsmålet rundt VM i Qatar.

– Vi hadde en veldig fin time i går hvor vi var sammen etter den taktiske gjennomgangen. En time med Qatar og diskusjoner rundt det, hvor spillerne fikk komme med sine erfaringer og tanker. Så brukte vi noe ekspertise på Teams, slik at vi kunne spørre de som har et bredere kunnskapsgrunnlag, forteller Solbakken.

De siste ukene har det rast en heftig debatt rundt Norges deltagelse i VM neste år. En rekke klubber har oppfordret til boikott av det kontroversielle mesterskapet. Årsaken er Qatars konstante brudd på menneskerettigheter og behandlingen av fremmedarbeidere. Forrige måned meldte The Guardian at 6500 arbeidere har dødd under forberedelsene til VM.

Landslaget er i ferd med å finne ut hvilke virkemidler de vil bruke for å legge press på Qatar og FIFA, men vil foreløpig ikke gå inn på konkret hva de vil gjøre.

Litt kan Solbakke likevel avsløre:

– Vi vil presse FIFA til å være mer direkte og hardere mot myndighetene i Qatar. FIFA kan i større grad bli røffere og tøffere i kantene og stille krystallklare krav på hva som skal til for at dette arrangementet skal være godt nok, sier Norges landslagssjef.

Ødegaard ble for halvannen uke siden utnevnt til ny kaptein for det norske landslaget. Playmakeren har vist strålende form for Arsenal den siste tiden, med scoringer mot West Ham og Olympiakos samt avgjørende involveringer i samtlige tre scoringer i 3–3-kampen mot West Ham i helgen.

Les også Agenter mener Haaland kan kreve årslønn på over 100 mill. etter skatt

Onsdag bærer han bindet for første gang. Ødegaard forteller om en engasjert spillergruppe, som ønsker å være tydelig i Qatar-saken.

– Vi pratet om det i går, og jeg føler det er mange som interesserer seg og bryr seg og som vil bidra på en god måte. Det er noe hele laget står inne for og har lyst til å være med på, sier Ødegaard om en eventuell Qatar-markering og varsler at noe kan skje under onsdagens kamp.

– Det får tiden vise, det blir sikkert synlig hvis det skjer noe. Vi får se på kampen, sier landslagskapteinen.

– Den som holder seg våken vil få se det, fortsetter Solbakken om den varslede markeringen.

Ødegaard forteller at det var Solbakken som kom med forslag til hvordan laget kan markere deres synspunkter om Qatar-VM, og at spillergruppen sa seg enig i virkemidlene.

Arsenal-spilleren er klar på hvorfor spillerne ønsker å si ifra.

– Jeg tenker at det sier seg selv. Alle er enig om at det som skjer, og har skjedd, ikke er bra. Det er viktig å prøve å påvirke. Føler det sier seg selv; at vi bryr oss, sier 22-åringen.