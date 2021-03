Haaland scoret to og reddet viktig poeng for tafatte Dortmund

(Köln – Borussia Dortmund 2–2) Norge har hatt flere målfarlige spisser, men lørdag ettermiddag gjorde Erling Braut Haaland noe hverken Jørn Andersen, Arne Larsen Økland eller Ole Gunnar Solskjær klarte: Han er tidenes første nordmann til å score 20 ligamål i samme sesong i en topp fem-liga.

Helt på tampen noterte han seg også for nummer 21 – en scoring som reddet et særdeles viktig poeng for Borussia Dortmund.

Den norske storscoreren viste igjen hvorfor Norges Fotballforbund jobber så hardt med å få ham med til Ståle Solbakkens aller første landskamp som Norge-sjef.

Haaland brukte bare tre minutter på å tegne seg på scoringslisten, og scoringen var av det vakre slaget. Med Köln-midtstopper Jorge Meré i ryggen tok han ned en langpasning fra Emre Can, og med en elegant touch dro han seg vekk fra spanjolen. Alene med Timo Horn gjorde Haaland ingen feil:

Han plasserte ballen kontrollert mellom beina på keeperen, og dermed skrev han norsk fotballhistorie.

32 PÅ 31: Erling Braut Haaland gratuleres her av Nico Schulz og Mats Hummels med sin 32. scoring i alle turneringer denne sesongen. Foto: MARIUS BECKER / X01348

Førstemann til 20

Han brøt en barriere. Ingen av hands landsmenn har klart å score 20 ligamål på én og samme sesong i en av «topp fem»-ligaene: Premier League (England), Bundesliga (Tyskland), La Liga (Spania), Ligue 1 (Frankrike) og Serie A (Italia):

Erling Braut Haaland – 21 mål – 2020/21 Ole Gunnar Solskjær – 18 mål – 1996/97 – Jørn Andersen 18 mål – 1989/90 Ole Gunnar Solskjær – 17 mål – 2001/02 Joshua King – 16 mål – 2016/17 – Arne Larsen Økland 16 mål – 1980/81

I dagens topp ti-ligaer (Østerrike, Portugal, Russland, Nederland og Belgia) har fire spillere scoret over 20 mål:

Hallvar Thoresen fire ganger: 20 (85/86), 21 (84/85), 22 (82/83), 23 (83/84), Ole Martin Årst to ganger 30 (1999/00) og 21 mål (02/03), Geir Frigård én gang – 23 mål 97/98 og Sigurd Rushfeldt én gang – 25 mål i 03/04.

Men til tross for Haalands to scoringer: Borussia Dortmund rotet bort viktige poeng i kampen om Champions League-spill neste sesong.

Tafatte gjester

For etter en vanvittig start på kampen der de gule og svarte regelrett kjørte over et Köln-lag som før lørdagens oppgjør bare hadde vunnet to kamper i 2021, ga gjestene fra seg initiativet og slapp Köln inn i kampen igjen.

Etter 35 minutter fikk Köln straffe etter at VAR plukket opp en hands på Jude Bellingham i egen boks. Fra krittmerket var Ondrej Duda sikker og satte inn utligningen. Haaland ristet oppgitt på hodet idet lagene gikk til pause på stillingen 1–1, på et tidspunkt der Köln var det førende laget.

Trener Edin Terzic likte ikke det han så og satte inn det unge spisstalentet Youssoufa Moukoko, og kampen svingte frem og tilbake. Köln så ut som det farligste laget, og da Thomas Meunier rotet det til, var ikke vertene vonde å be.

Den belgiske høyrebacken fikk en dårlig ballberøring, noe som ga Ismail Jakobs muligheten alene med Marwin Hitz. Fra skrått hold gjorde han ingen feil, på Haaland-sk vis «drylte» han til, og hamret ballen i mål via tverrliggeren.

Borussia Dortmund så planløse ut, og klarte – etter den gode starten – ikke å etablere noe særlig godt angrepsspill.

Spesielt Haaland fikk lite å jobbe med etter nettkjenningen. Han hadde en heading i stolpen ti minutter før full tid, men på overtid satt den omsider: Innbytteren Ansgar Knauff fikk sendt ballen inn i Köln-boksen, og der var Haaland som kastet seg inn og fikk kranglet ballen over mål.

Dermed endte det med et skuffende uavgjort for Dortmund, som taper ytterligere terreng til Wolfsburg og Eintracht Frankfurt på henholdsvis 3. og 4. plass. Begge de vant sine kamper lørdag.

Avstanden opp til topp fire er nå på fire poeng. Etter at sluttsignalet gikk rev Haaland av seg drakten, kastet den til Jorge Meré og gikk slukkøret i garderoben, tydelig misfornøyd, til tross for to nye nettkjenninger.

