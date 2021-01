Dette ble avgjørende for at trebarnsfar Tobias (30) kunne fortsette fotballkarrieren

Et skreddersydd opplegg måtte til for at TUIL-kaptein Tobias Nygård Vibe (30) signerte ny avtale med klubben.

STORFAMILIE: Tobias Nygård Vibe og samboer Marianne Didriksen med datteren Milla og tvillingene Matheo (t.v.) og Mathias (t.h.). Privat

Sportslig leder i TUIL, Thomas Heide, forteller til iTromsø at TUIL har signert Sigve Dalsbø Lohne (21) fra SKjervøy på en torsåkontrakt og en ny ettårsavtale med fjorårets kaptein Tobias Nygård Vibe (30).

– Sigve har vært i TUIL før og litt i TIL og Skjervøy. Han trente med oss hele høst og har sett veldig bra ut. Vibe har vi snakket godt med hele høsten og hatt en plan for. Nå fikk vi den planen gjennomført, sier Thomas Heide til iTromsø.